بسمة وهبة تحرج ضيفها.. والأخير يرفض الإجابة

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الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

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أحرجت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان ماجد المصري على الهواء، بسؤالها عن الممثلة الأسوأ، الأمر الذي دفعه لرفض الإجابة علي سؤالها.

وطالبت "وهبة"، من خلال برنامج "شيخ الحارة "المذاع علي فضائية "القاهرة والناس"، بأن يقول لها من هي الممثلة الأسوأ في الأداء الفني هيفاء وهبي أم سيرين عبدالنور؟.

ومن جهته رفض "المصري"، أن يجيب علي هذا التساؤل، مؤكدًا أن كلاهما فنانات موهوبات وذات قيمة فنية جيدة .

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