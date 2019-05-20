  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:27 م
بحث متقدم
صلاح والفتاة

من هي الفتاة الحسناء التي ظهرت مع "صلاح"؟

الخادمة

الكويت تفجر مفاجأة والفلبين تُكذب وترفع دعوى جنائية

السفارة المصرية بالكويت

القنصلية المصرية في الكويت تواجه أزمة جديدة بعد رفض طلبها

تقرير بحثى يكشف المخاطر التى تواجه دول الخليج

مفاجأة.. دولة خليجية تعلن استعدادها للتوسط بين أمريكا وإيران

قمتي مكة

الملك سلمان يخص 25 قاضيًا بأمر ملكي جديد

ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ غدا.. تصل 44 درجة

كلوب ومحمد صلاح

"صلاح" يزين تشكيل ليفربول في مدريد

حريق الكنيسة

حريق 15 عشة بالدقي والحماية المدنية تسيطر على الموقف

وزير الكهرباء

الكهرباء تعلن زيادة الأسعار في هذا الموعد

رأيت أنى ميت وفى الكفن.. أفتونى فى رؤياي؟

أرملة: والدة زوجي تبكي عليّ بشدة

شكوى للأعلى للإعلام ضد قناة إم بى سى

الحياة السياسية

الاعلى للاعلام
الاعلى للاعلام

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بسبب الأهلى.. محامٍ يقدم شكوى لـ"الأعلى للإعلام" في عمرو أديب

#

مفاجآت جديدة عن برنامج "استاد الزمالك"

#

موسى: "bbc" دعت الناس للنزول ضد الرئيس.. أغلقوا مكتبها

#

الأعلى للإعلام: شكوى ضد قناة البصيرة لهجومها على الدين المسيحى

طالب أيمن محفوظ، محامى، بإلزام قناة Mbc بإجراء التقنيات الفنية اللازمة لمنع ما يشوب هذا العمل من ألفاظ وكذلك توقيع الغرامات المالية طبقًا لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والتي تنص على احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة لأي فئة في المجتمع".

وأضاف فى شكواه المقدمة إلى المجلس الأعلى للإعلام: "على الموقع الإلكتروني للمجلس بأنه طبقًا للقانون أنه تتعدد العقوبات بتعدد الأفعال المجرمة قانونًا فيجب أن توقع عقوبة على كل من اشترك في مخالفة القانون فتوقع العقوبة على رامز جلال والشركة المنتجة للعمل وكذلك القناة المذاع عليها المادة الإعلامية التي خالفت القانون".

وتابع محفوظ في ختام شكواه: "كلنا ثقة في حكمة اتخاذ المجلس الأعلى للإعلام القرار المناسب وفق ما يقتضيه الصالح العام".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
» الأمم المتحدة: أكثر من 78 ألف نازح جراء معارك طرابلس
» البورصة تخسر 7.7 مليار جنيه
» السجن لفنان شهير بتهمة الإتجار في المخدرات
» بالفيديو.. نيكول سابا تغازل جمهورها بحركات طفولية
» بالفيديو.. وفاة حكم أثناء مباراة بالدوري البوليفي
» شاهد.. لحظة تفجير برج "مارتن" في بيت لحم
» في سهرة رمضانية.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف وإلهام شاهين
» سعر الريال السعودي أمام الجنيه
» شاهد.. انهيارات أرضية نتيجة الفيضانات في البرازيل
» الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان