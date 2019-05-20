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السيسي "أول مشجع" بكأس أمم أفريقيا 2019

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تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطاقة أول مشجع في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعدما تفقد استعدادات مصر لاستضافة البطولة.  

واطلع "السيسي" على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، كما تفقد الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالبطولة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، إن الرئيس المصري تسلم "أول بطاقة مشجع" بالبطولة، كما أنه شهد إطلاق التميمة الرسمية لكأس الأمم الأفريقية والتقط صورًا تذكارية مع القائمين على منظومة استخراج بطاقات المشجعين.

وتستعد مصر لاستضافة البطولة الأكبر على مستوى منتخبات القارة الأفريقية لأول مرة منذ عام 2006، والتي تنطلق 21 يونيو المقبل وتستمر حتى 19 يوليو بمشاركة 24 فريقا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وستجمع المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي.


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