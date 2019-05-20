طبيب ينتحر عاريًا في نهار رمضان

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متابعات-علا خطاب

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أقدم طبيب في الإسكندرية على الانتحار بطريقة غريبة، أثارت استغراب العديد؛ حيث القي بنفسه وهو عاريًا من الطابق الثاني.

وانتحر الطبيب المصري البالغ 72 عامًا بعد أن ألقى نفسه وهو عاريًا من الطابق الثاني، بينما كشفت زوجته أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية دفعته للانتحار بهذه الطريقة.

وكانت الأجهزة الأمنية تبلغت بانتحار طبيب، وعلى انتقلت إلى موقع الحادث وتبين وجود جثة سبعيني عارية تماما أمام العقار.

وألقى الطبيب بنفسه عندما كانت زوجته خارج المنزل بينما تلقت هاتفًا من الجيران يفيد بانتحار زوجها


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