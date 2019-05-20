  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:26 م
بحث متقدم
صلاح والفتاة

من هي الفتاة الحسناء التي ظهرت مع "صلاح"؟

الخادمة

الكويت تفجر مفاجأة والفلبين تُكذب وترفع دعوى جنائية

السفارة المصرية بالكويت

القنصلية المصرية في الكويت تواجه أزمة جديدة بعد رفض طلبها

تقرير بحثى يكشف المخاطر التى تواجه دول الخليج

مفاجأة.. دولة خليجية تعلن استعدادها للتوسط بين أمريكا وإيران

قمتي مكة

الملك سلمان يخص 25 قاضيًا بأمر ملكي جديد

ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ غدا.. تصل 44 درجة

كلوب ومحمد صلاح

"صلاح" يزين تشكيل ليفربول في مدريد

حريق الكنيسة

حريق 15 عشة بالدقي والحماية المدنية تسيطر على الموقف

وزير الكهرباء

الكهرباء تعلن زيادة الأسعار في هذا الموعد

رأيت أنى ميت وفى الكفن.. أفتونى فى رؤياي؟

أرملة: والدة زوجي تبكي عليّ بشدة

النيابة تحيله للجنايات..

يقتل صديقه بطريقة بشعة ويخفى جثته بالمقابر

قضايا وحوادث

ارشيفية قتل
ارشيفية قتل

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مصرع رضيعة بطريقة بشعة في كرداسة

#

اتصالًا هاتفيا دفعه لتعذيب حبيبته حتى الموت

#

تاجر يشعل النار بنفسه بسبب أزمة نفسية

#

وفاة بطلة روسيا بطريقة بشعة .. والسبب "موبايل"

قررت نيابة البساتين إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل صديقه لسرقة "توك توك" وألقى جثته فى مقابر اليهود.

 وأقر المتهم بارتكاب الجريمة بسبب مروره بضائقة مالية ورغبته فى الزواج اختمرت فى ذهنه فكرة استدراج المجنى عليه لمسكنه والتخلص منه وسرقة التوك توك الخاص به، وعلى الفور شرع فى استدراج المجنى عليه للشقة سكنه الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وعقب وصولهما افتعل معه مشادة كلامية مدعيا تحرشه بشقيقته، وطعنه عدة طعنات متفرقة بالجسم باستخدام سلاح أبيض "سكين المضبوط بمسكنه" حتى تأكد من وفاته.

وأشار المتهم، إلى أنه عقب ذلك قام بتكبيل الجثة بحبل بلاستيك ووضعها داخل أجولة بلاستيكية أحضرها من أحد المخابز المجارة لمنطقة سكنه، واستعان بنجل عمه "أحمد أ أ" 25 سنة، عامل، لمساعدته فى نقل الجثة، والتخلص منها بمكان العثور عليه، وأمكن ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بأنه لم يشترك معه فى قتله، ولكن اقتصر دوره على نقل الجثة وإخفاء التوك توك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
» الأمم المتحدة: أكثر من 78 ألف نازح جراء معارك طرابلس
» البورصة تخسر 7.7 مليار جنيه
» السجن لفنان شهير بتهمة الإتجار في المخدرات
» بالفيديو.. نيكول سابا تغازل جمهورها بحركات طفولية
» بالفيديو.. وفاة حكم أثناء مباراة بالدوري البوليفي
» شاهد.. لحظة تفجير برج "مارتن" في بيت لحم
» في سهرة رمضانية.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف وإلهام شاهين
» سعر الريال السعودي أمام الجنيه
» شاهد.. انهيارات أرضية نتيجة الفيضانات في البرازيل
» الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان