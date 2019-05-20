بالفيديو.. أول مشهد لاعتراض صاروخ مكة

متابعات - أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل لقطات فيديو تسجل أول مشهد لاعتراض الصاروخ الباليستي المتجه إلى مكة المكرمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.
في سياق متصل تداولت تقارير صحفية سعودية عديدة أول لقطات لاعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية، باتجاه مدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية.
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لاعتراض الدفاعات الجوية للتحالف الصاروخ الباليستي.
وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي في الطائف تصدت بدقة متناهية لصاروخ حوثي إيراني، وذلك قبيل تناول سحور اليوم الإثنين".
وأضافت، أن "هذا الاعتداء السافر يكشف حقيقة التخطيط الإيراني لزعزعة أمن وأمان المعتمرين في ليالي رمضان".
أبطال الدفاع الجوي يتصدون بكل حزم ويسقطون صاروخ حوثي الحمد الله فنحن آمنون في البيوت وخلفنا رجال وأبطال هم رمز للشجاعة والشهامة والرجولة يحرسون الوطن ويدافعون عنه
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
السعودية.. لحظة اعتراض صاروخ حوثي في سماء #جدة https://t.co/hrsh6bf89c#إرم_نيوز #جده_الان #صاروخ_جده #الطايف_الان pic.twitter.com/v3K6wWAyRg— إرم نيوز (@EremNews) 20 مايو 2019
??| عاجل— عناد العتيبي ???? (@ENAD_Alotaibi) 20 مايو 2019
بحمدالله .. قوات الدفاع الجوي تعترض قبل قليل صاروخ حوثي في سماء #جدة ..#جدة_الان
#شكرا_الدفاع_الجوي
#الحوثي_يستهدف_كعبه_المسلمين pic.twitter.com/dgBU3igpwm
أبطال الدفاع الجوي يتصدون بكل حزم ويسقطون صاروخ حوثي الحمد الله فنحن آمنون في البيوت وخلفنا رجال وأبطال هم رمز للشجاعة والشهامة والرجولة يحرسون الوطن ويدافعون عنه— سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) 20 مايو 2019
اللهم احفظ المملكة وولاة أمرها وشعبها وجنودها الأبطال من كل غادر وحاقد
????????????????????#الطايف_الان #السعودية pic.twitter.com/EEP7wNbcCk
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