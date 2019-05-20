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شكوى رسمية ضد "رمضان" بتهمة إهانة مجلس النواب

قضايا وحوادث

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

شيماء السيد

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محمد رمضان

مسلسل زلزال

اهانة مجلس النواب

قدم المحامي أيمن محفوظ المحامي شكوى رسمية لمجلس النواب ضد الفنان محمد رمضان يتهمه فيه بإهانة المجلس في أحد مشاهد مسلسل زلزال الذي يقوم ببطولته.

وقال محفوظ في شكواه إن الفنان محمد رمضان كان يصر في أحد المشاهد على إظهار نفسه وهو يصفع  شخصية عضو المجلس بالقلم وكأنه يرسل رسالة بأنه أقوى من المجلس ويدعو للعنف ضد سلطات الدولة.

وأكد محفوظ ذلك في الشكوى التي حملت رقم 7245 لسنة 2019 علي موقع المجلس الإلكتروني أن الفنان محمد رمضان من أكثر الفنانين إثارة للجدل ودائمًا ما يحاول أن يتحدي المجتمع بتصرفات غريبة ولكن حين يصل الأمر للتطاول على إحدى السلطات العامة فلابد لنا من وقفه واتخاذ الإجراءت القانونية في مواجهته.

وطالب أيمن محفوظ المحامي في ختام الشكوي اتخاذ اللازم قانونًا ضد مسلسل زلزال والفنان محمد رمضان والعمل علي الحد من تطاول محمد رمضان المستمر الذي يتحدي به المجتمع ككل وأن يكون مجلس النواب هو الرادع له وحماية للمجتمع ككل وسلطات الدولة تحديدا بما فيها السلطة التشريعية التي يمثلها مجلس النواب.


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