التموين تحذر من هذا الأمر

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قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معيشتهم مهمة الدولة الأساسية.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أنه حال استمرار منظومة الدعم على وضعها الحالي فسوف نصل إلى مرحلة معينة لن تستطع الوزارة معها أن تكمل أو تلتزم بدفع المبالغ المخصصة للدعم أو طرح الكميات التي يتم طرحها من السلع الأساسية.          .

وتابعت أن هناك عدم كفاءة في منظومة الدعم التي تحتاج إلى انضباط، فضلاً عن أن الدعم جزء منه يتجه إلى غير المستحقين له، مؤكدة أن هدف الدولة زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، فضلا عن وجود حرية للمواطن الأكثر احتياجًا لاختيار السلع في حالة عدم رغبته في الحصول على الزيت والسكر. 

وأشارت إلى أنه سيتم إعادة صياغة الاستهداف وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتوصيل الدعم لهم بما ينعكس على تحسين معيشتهم بطريقة تجعل هؤلاء المواطنين أكثر قابلية للتطور والتنمية .

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