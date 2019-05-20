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حقيقة تبرع كريستيانو رونالدو لغزة بمليار ونصف

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النجم البرتغالي لنادي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

متابعات-علا خطاب

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مواقع التواصل الاجتماعي

كريستيانو رونالدو

سكان غزة

عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة نبأ يفيد بتبرع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، بمبلغ مالي كبير من أجل سكان قطاع غزة المحاصر، كُشف أن القصة بأكملها "مفبركة".

وكان النبأ يقول إن النجم البرتغالي قدم مبلغ 1.5 مليون يورو من أجل إعداد وجبات إفطار للصائمين في غزة خلال رمضان.

وانهالت التعليقات التي تشيد بمواقف المهاجم البالغ من العمر (34 عامًا)، لكن دون أن ينتبه أحد إلى أن القصة كلها مفبركة.

وفي جولة سريعة في حسابات رونالدو على شبكات التواصل، لم يظهر أي ذكر للخبر لا من قريب ولا من بعيد.

فيما ذكر موقع "leadstories.com" المتخصص في رصد الشائعات و"الأخبار المفبركة"، أن القصة بدأت في 14 مايو الجاري، عندما نشرت "مواقع ألبانية" الخبر دون الاستناد إلى مصادر حقيقية.

وأشار إلى أن الخبر بعد ذلك انتشر مثل النار في الهشيم على الشبكة العنكبوتية.

وأشار الموقع إلى أنه أجرى اتصالاً مع ممثلي النجم البرتغالي الذين أكدوا له أن القصة غير حقيقية "مثل كثير من القصص التي تنشر عن رونالدو".


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