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طلاب الأول الثانوى:

"السيستم اشتغل لكن الامتحان صعب"

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التابلت
التابلت

متابعات حنان حمدتو

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تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة امتحانات التابلت

أكد طلاب بالصف الأول الثانوي صعوبة أسئلة امتحان مادة الأحياء الذي أداه الطلاب اليوم، ضمن امتحانات الثانوية التراكمية التي تطبقها وزارة التربية والتعليم الفني في إطار منظومة التعليم الجديدة.

وقال طلاب ببعض مدارس السيدة زينب إنهم تمكنوا من أداء الامتحان بصورة إلكترونية اليوم الإثنين؛ ولكن المشكلة التي عانوا منها تمثلت في صعوبة بعض أسئلة الامتحان.

وأوضحوا الطلاب أن الامتحان جاء مكونًا من 17 سؤالًا، ووصفوها بأنها كانت غير مباشرة وتحتاج إلى تفكير طويل، وأضافوا أن أصعب الجزئيات كان المتعلق بسمكة البلطي، معتبرين أنه لا توجد إجابة صحيحة في الاختيارات الموضوعة، بينما أوضح طلاب آخرون أن سبب ارتباك زملائهم في هذا السؤال هو أن المعنى كان مطلوبًا باللاتيني.

وقال أولياء أمور طلاب في الصف الأول الثانوي، إنّ أبناءهم يؤدون حاليًا امتحان مادة الأحياء إلكترونيًا، بعد انتظام العمل بالسيستم الإلكتروني.

وأكدوا أنّ السيستم لم يشهد حالات وقوع حتى الآن، لذا لم تلجأ المدارس التي يمتحن فيها الطلاب إلكترونيًا، إلى توزيع الامتحانات الورقية "البديل الثاني" على الطلاب ، لافتين إلى وجود صعوبات في تعامل أبنائهم مع السيستم، خاصة استقبال الأسئلة والتسجيل والخروج.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء اليوم، في ثاني أيام امتحانات دور مايو التي تعقد بنظام النجاح والرسوب.

وقالت  الطالبات بمدرسة المنيرة الثانوية بنات بالقاهرة  ، انهن لن يتمكن من أداء امتحان مادة الأحياء بصورة إلكترونية، اليوم الإثنين، بسبب الأعطال المتكررة في نظام الدخول إلى المنصة الإلكترونية.

وأضفن إنهن فشلن في الدخول إلى الامتحان الإلكتروني بعد محاولات عدة، وحتى من تمكن منهن من الدخول إلى الامتحان خرجوا بسبب عطل مفاجئ بالسيستم؛ الأمر الذي أدى في النهاية إلى عدم استكمال الامتحان، وتم تحرير محاضر لمن لم تستطع منهن الإجابة على الامتحان بشكل كامل، ومن لم تستطع الدخول إلى الامتحان الإلكتروني، وذكرت إحدى الطالبات إن المسئولين بالمدرسة أبلغوهن أنهن يعتبرن ناجحات وألا يقلقن من نتيجة امتحان الأحياء.

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