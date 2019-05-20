  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:25 م
بحث متقدم
الخادمة

الكويت تفجر مفاجأة والفلبين تُكذب وترفع دعوى جنائية

السفارة المصرية بالكويت

القنصلية المصرية في الكويت تواجه أزمة جديدة بعد رفض طلبها

تقرير بحثى يكشف المخاطر التى تواجه دول الخليج

مفاجأة.. دولة خليجية تعلن استعدادها للتوسط بين أمريكا وإيران

قمتي مكة

الملك سلمان يخص 25 قاضيًا بأمر ملكي جديد

ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ غدا.. تصل 44 درجة

كلوب ومحمد صلاح

"صلاح" يزين تشكيل ليفربول في مدريد

حريق الكنيسة

حريق 15 عشة بالدقي والحماية المدنية تسيطر على الموقف

وزير الكهرباء

الكهرباء تعلن زيادة الأسعار في هذا الموعد

رأيت أنى ميت وفى الكفن.. أفتونى فى رؤياي؟

أرملة: والدة زوجي تبكي عليّ بشدة

بالفيديو : برج ايفل يطفئ انواره حدادا على ضحايا"شارلي ايبدو"

فرنسا تخلي برج إيفل.. تعرف علي السبب

الإمارات تكشف عن موقفها مما يحدث في ليبيا

عرب وعالم

الإمارات
الإمارات

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. قطر تمد الإمارات بالغاز المسال

#

وفاة سيدتين في سقوط بلكونة بالإسكندرية

#

المفاجأة تقترب.. تحديد مكان البغدادي بعد ظهوره الأخير

#

مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا الانهيارات الأرضية في إندونيسيا

كشف وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عن موقف الإمارات من الأزمة الليبية، حيث قال إن "حل الأزمة الحالية في ليبيا يتأتى بـ"التخلص الفوري من التصعيد، والعودة إلى العملية التي تقودها الأمم المتحدة".

كتب قرقاش في مقالة نشرت بمجلة "لو جورنال دي ديمانش" الفرنسية مشددًا على أن "حل الأزمة الحالية واضح بشكل كبير، ويتضمن التخلص الفوري من التصعيد، والعودة إلى العملية التي تقودها الأمم المتحدة، ما سيقودنا إلى انتخابات سلمية تتمتع بالشفافية".

وتابع في هذا الشأن قائلاً: "من يستحق الفوز في هذه الانتخابات يجب أن يكون قادرًا على توحيد البلاد، ومكافحة الجماعات الإرهابية بشكل رادع، وإعادة تنمية الاقتصاد المتداعي".

ولفت المسئول الإماراتي الرفيع، إلى أن الشرق الأوسط لا توجد به قرارات سهلة، مشيرًا إلى أنه "غالبًا ما نواجه (الخيار الأقل سوءا) من الخيارات الصعبة، وهي خيارات ليست دائمًا كما يتمناها المعلقون الغربيون".

وشدد أيضًا في هذا السياق على أن "لوضع الجديد، هو أن الدول العربية تتحمل مسئولية أكبر للحفاظ على أمنها وأمن المنطقة".

ووصف قرقاش ليبيا بأنها "واحدة من أهم أولوياتنا اليوم، حيث لدى أوروبا والإمارات العربية المتحدة ومجموعة دول أخرى مصالح مشتركة هناك، لا أوروبا ولا شمال أفريقيا، ناهيك عن مصر، الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، تستطيع تحمل عواقب الفشل".

وحذر الوزير الإماراتي من أنه "بسبب الفوضى في ليبيا ظهر تنظيما القاعدة وداعش مرة أخرى في العاصمة طرابلس، وإذا استمر هذا الوضع فقد يصبح معديا، ويتفشى في بقية الدول بشكل يصعب علينا التنبؤ به".

وقال قرقاش إن بلاده "من المؤيدين بشدة لنشاط غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، للبحث عن حل سياسي لأزمة البلاد الموجودة منذ ثماني سنوات"، مذكرًا في ذات الوقت بالوساطة التي قامت بها في فبراير الماضي واستضافتها "الزعيم السياسي في طرابلس فايز السراج والمشير خليفة حفتر في أبو ظبي".

وذكر وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي كذلك أنه "لسوء الحظ خرجت المليشيات المتطرفة في طرابلس من هذا الاتفاق في وقت لاحق في محاولة منها للسيطرة على مستقبل ليبيا، واتحدت جماعات إسلامية وجهادية لدعم السراج. لقد أثار هذا الشك، بحسب تصريح جان إيف لو دريان (وزير الخارجية الفرنسي) مؤخرًا، عن (الموقف الغامض لدى بعض الجماعات المرتبطة بالإسلام السياسي مع الجهاديين)".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
» الأمم المتحدة: أكثر من 78 ألف نازح جراء معارك طرابلس
» البورصة تخسر 7.7 مليار جنيه
» السجن لفنان شهير بتهمة الإتجار في المخدرات
» بالفيديو.. نيكول سابا تغازل جمهورها بحركات طفولية
» بالفيديو.. وفاة حكم أثناء مباراة بالدوري البوليفي
» شاهد.. لحظة تفجير برج "مارتن" في بيت لحم
» في سهرة رمضانية.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف وإلهام شاهين
» سعر الريال السعودي أمام الجنيه
» شاهد.. انهيارات أرضية نتيجة الفيضانات في البرازيل
» الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان