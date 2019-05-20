وثيقة سرية من سيد قطب لشقيق مؤسس السعودية

كشف الكاتب والصحفي السعودي على العميم، كواليس عن حياة الأديب والمفكر الإسلامي، سيد قطب، ومن ضمنها عدد من الوثائق التي كتبها إلى الأمير عبد الله بن عبد الرحمن، شقيق الملك المؤسس للمملكة السعودية.

وأضاف "العميم" في مقال له بالشرق الأوسط بعنوان: "سيد قطب والأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود" أن هناك وثيقة وردت في كتاب سليمان بن محمد الحديثي: "الأمير عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود: سيرة تاريخية وثائقية"، الصادر عن «دار جداول للنشر والترجمة والتوزيع» عام 2014.

وأوضح أن هذه الوثيقة هي رسالة شخصية كتبها سيد قطب بخط يده على ورقة من أوراق مجلة «العالم العربي» الرسمية، إلى الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، منوها بأن هذا الأمير هو أخو الملك عبد العزيز.

وتابع قائلاً: وهذا هو نص الرسالة الشخصية التي كتبها بتاريخ 25 شعبان 1366ه، 14 يوليو (تموز) 1947م:

«حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عبد الله بن عبد الرحمن:

بعد عظيم احترامي وإجلالي لسموكم، أكتب إليكم شاكراً ما لقيته وما لقيته مجلة (العالم العربي) من عطف كريم وتشجيع سامٍ. وأنهي في الوقت ذاته إلى سموكم - مع الأسف أنني اضطررت لترك رياسة تحرير هذه المجلة - لأن أصحابها - وهم من التجار الوراقين - أغراهم ذهب الدعاية، فأرادوا أن ينحرفوا بها عن أهدافها القويمة والخلقية العالية.

واستطرد في حديثه عن رسالة قطب قائلا : " وأنه بما لا يتفق مع خطتي في الحياة، فاضطررت أن أتركها لهم يصرّفونها في الطريق التي يريدون.. وكان لزاماً علي أن أنبئ بذلك أولئك الذين تفضلوا بتشجيعي ومؤازرتي وعلى رأسهم سموكم، فكتبت هذا إليكم، راجياً قبول خالص إجلالي.. المخلص سيد قطب. مصر – حلوان".

وأشار العميم إلى أن سليمان الحديثي علق على هذه الرسالة، قائلا : " يبدو أن الأستاذ سيد قطب يلمح إلى الأمير كي يوقف دعمه لهذه المجلة، بعد أن ترك رئاسة تحريرها، منوها إلى أن يوقف اشتراكه فيها".

وعن كيفية معرفة الأمير السعودي بسيد قطب قال: " إن التعارف بين الأمير عبد الله والأستاذ سيد قطب كان في أثناء زيارته الأولى لمصر مع الملك عبد العزيز في شهر صفر من عام 1365هـ".