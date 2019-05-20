رئيس الزمالك بعد الهزيمة: "الأزمة لو خسرنا بخمسة"

صرح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب خسارة فريقه أمام نادي نهضة بركان، إنه "غير حزين على الإطلاق بخسارة نادي الزمالك بهدف مقابل لاشيء".

وأضاف مرتضى منصور في مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم"، المذاعة عبر فضائية المحور مع الإعلامي خالد العندور: أنا لا أرى أي أزمة في هزيمتنا في مبارارة الذهاب بهدف مقابل لا شيء، لأنني على ثقة أننا سنعوض في برج العرب.

وتابع مرتضى: أنا لو كنت لاعبًا هدخل الاستاد لأجد 60 أو 70 ألف مشجع في الملعب، يمكنني إحراز هدف واثنين بسهولة، لكن الأزمة هي أن تخسر بثلاث أهداف أو أربعة أو حتى خمسة في مباراة الذهاب، لكن نحمد الله وضعنا جيد جدًا.

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز بهدفين نظيفين للتتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الزمالك بالأمس أمام نهضة بركان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق هدف سجه لابا كودجو.





