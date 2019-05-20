  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:24 م
بحث متقدم
الخادمة

الكويت تفجر مفاجأة والفلبين تُكذب وترفع دعوى جنائية

السفارة المصرية بالكويت

القنصلية المصرية في الكويت تواجه أزمة جديدة بعد رفض طلبها

تقرير بحثى يكشف المخاطر التى تواجه دول الخليج

مفاجأة.. دولة خليجية تعلن استعدادها للتوسط بين أمريكا وإيران

قمتي مكة

الملك سلمان يخص 25 قاضيًا بأمر ملكي جديد

ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ غدا.. تصل 44 درجة

كلوب ومحمد صلاح

"صلاح" يزين تشكيل ليفربول في مدريد

حريق الكنيسة

حريق 15 عشة بالدقي والحماية المدنية تسيطر على الموقف

وزير الكهرباء

الكهرباء تعلن زيادة الأسعار في هذا الموعد

رأيت أنى ميت وفى الكفن.. أفتونى فى رؤياي؟

أرملة: والدة زوجي تبكي عليّ بشدة

بالفيديو : برج ايفل يطفئ انواره حدادا على ضحايا"شارلي ايبدو"

فرنسا تخلي برج إيفل.. تعرف علي السبب

دولة إسلامية توقظ الصائمين بـ مقاتلات أف 16

الصفحة الأخيرة

السلاح الجوي الاندونيسي
السلاح الجوي الاندونيسي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

العراق يتسلم 5 مقاتلات F16 من الولايات المتحدة

#

توبيخ إسرائيلي للسفيرة الفرنسية.. ما السبب

#

تعهدات دولية بتوفير 2.6 مليار دولار لدعم العمليات الإنسانية باليمن

#

هجوم جوي إسرائيلي على «دمشق»

أندونسيا

رمضان

السحور

السلاح الجوي

مقاتلات اف 16

في مهمة غير اعتيادية، يشارك سلاح الجو الإندونيسي، في إيقاظ الناس للسحور خلال شهر رمضان، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

فعبر حسابه على تويتر في الأسبوع الأول من شهر رمضان، قال سلاح الجو الإندونيسي إنه "سيجري تدريباته في عدد من المدن في جزيرة جاوة في وقت ما قبل الفجر".

وقالت التغريدة: "إن شاء الله، سوف ننفذ التقليد لإيقاظ الناس للسحور باستخدام طائرة مقاتلة"، بحسب موقع جاكرتا بوست.

ونقل موقع صحيفة كومباس المحلية عن المتحدث باسم سلاح الجو، الكولونيل سوس م. يوريس، قوله إن "المهمة ليست مجرد الحفاظ على التقاليد، وإنما لدواع تتعلق بالوقت المناسب للتدريب خلال رمضان".

والفجر هو الوقت الأنسب للطلعات الجوية بالنسبة للطيارين المقاتلين، وفقا لخبراء طبيين نصحوا بعدم التدريب بعد الساعة العاشرة صباحًا ، عندما تبدأ مستويات السكر في الدم بالهبوط بسبب الصيام.

وقال سوس: "ليس من المفضل أن يجري الطيارون طلعات جوية ومستويات السكر في الدم لديهم منخفضة".

وأضاف أن المهمة بذلك أصبحت مشتركة، وتحولت لإيقاظ الناس لتناول السحور أثناء وقت التدريب.

وبذلك سيسمع الناس هدير الطائرات المقاتلة في السماء عندما تحلق بشكل منخفض فيستيقظون لتناول السحور.

وبدأ البرنامج التدريبي وقت الفجر من قبل القوات الجوية قبل عدة سنوات. وتستخدم فيه نوعان من الطائرات بشكل رئيسي هما أف 16 وتي 50 آي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
» الأمم المتحدة: أكثر من 78 ألف نازح جراء معارك طرابلس
» البورصة تخسر 7.7 مليار جنيه
» السجن لفنان شهير بتهمة الإتجار في المخدرات
» بالفيديو.. نيكول سابا تغازل جمهورها بحركات طفولية
» بالفيديو.. وفاة حكم أثناء مباراة بالدوري البوليفي
» شاهد.. لحظة تفجير برج "مارتن" في بيت لحم
» في سهرة رمضانية.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف وإلهام شاهين
» سعر الريال السعودي أمام الجنيه
» شاهد.. انهيارات أرضية نتيجة الفيضانات في البرازيل
» الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان