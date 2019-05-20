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الداخلية تضبط 19 تشكيلا عصابيا بغسل 1.1 مليار جنيه

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية

شيماء السيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 19 تشكيلاً عصابيًا بإجمالي 85 متهمًا قاموا بغسل قرابة 1.166 مليار جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة خلال الفترة من 1 يناير الماضي إلى 15 مايو الجاري من اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط 19 تشكيلًا عصابيًا بإجمالى 85 متهما، لجأوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب، حيث قدرت أموال الغسل التي قام بها المذكورون من متحصلات جرائمهم في مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة (واحد مليار ومائة وستة وستون مليون جنيه).


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