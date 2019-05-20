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"الحرية المصري" يوزع ملابس جديدة وأحذية للأسر الأولى بالرعاية

الحياة السياسية

الحرية المصري
الحرية المصري

أمينة عبد العال

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قامت أمانة المرأة بحزب الحرية المصري بمحافظة الجيزة بإشراف يوسف خطاب، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة ورعاية صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، بتوزيع ملابس جديدة، وأحذية بالمجان على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الجيزة.

وقالت الإعلامية عبير محمود أمينة المرأة أن الحزب حريص على دعم الأسر الأولي بالرعاية من خلال تقديم بعض الملابس الجديدة  والأحذية لمختلف الأعمار وسيتم توزيعها علي أمينات المرأة في الأقسام والمراكز بالمحافظة لتوزيعها علي الأسر المستفيدة.

وأضافت محمود أن التوزيع مستمر على دفعات متتالية حتى حلول عيد فطر المبارك من خلال مقرات حزب الحرية المختلفة المنتشرة في المحافظة .

وأوضحت الإعلامية عبير محمود ان توزيع الملابس الجديدة على الأسر الأكثر احتياجًا  من جانب أمانة الحزب خلال  هذا العام تاتي ضمن  مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تعد بداية حقيقية لإنقاذ المواطنين  ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الحالي.


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