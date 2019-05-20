» سعر الريال السعودي أمام الجنيه

متابعات-علا خطاب
تشهد أسعار الريال السعودي حالة من الاستقرار، إذ وصل أفضل سعر لشراء من بنك اتش أس بي سي بسعر 4.54 جنيه وأفضل بيع من البنك التجاري الدولي بسعر 4.58 جنيه.
وكان قد استقر سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية على نفس السعر أكثر من 8 أشهر.
سعر الريال السعودي :
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
اتش اس بى سى HSBC 4.54 4.56 4 أيام
البنك المصرى الخليجى 4.54 4.56 20 دقيقة
بنك بلوم 4.53 4.56 20 دقيقة
بنك عودة 4.53 4.55 46 دقيقة
البنك المركزي المصري 4.53 4.56 20 ساعة
المصرف العربى الدولى 4.53 4.55 46 دقيقة
بنك مصر 4.53 4.56 26 دقيقة
البنك الأهلي المصري 4.53 4.56 21 ساعة
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