» في سهرة رمضانية.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف وإلهام شاهين

من جديد، أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلاً واسعًا، بعد نشرها مقطع فيديو لها مع صديقتها المقربة، إلهام شاهين، وهي ترقص على أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا" .

ونشرت "يوسف" على حسابها في إنستجرام مقطع فيديو، ظهرت فيه ترقص مع صديقتها المقربة إلهام شاهين على أغنية “اللي باعنا خسر دلعنا” لراغب علامة، خلال حضورهما لسهرة رمضانية.

ظهرت شاهين في المقطع وهي تردد كلمات الأغنية بحماس، فيما كانت رانيا يوسف تتمايل إلى جانبها على أنغام الأغنية.

وفي سياق منفصل، كانت شاهين كشفت خلال حلولها ضيفة على برنامج “شيخ الحارة” من تقديم بسمة وهبة، أنها خسرت بعض أصدقائها بسبب دفاعها عن رانيا يوسف، في أزمة فستان حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الماضية.

وعبرت عن اندهاشها من حجم الهجوم على رانيا وفستانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تحتقر “السوشيال ميديا” ولا يهمها خسارة جماهير هذه المواقع، لأنهم بحسب وصفها “تافهين وفاضيين، ويقوموا بأفعال سيئة من خلف الشاشات”.