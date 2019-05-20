حقيقة وفاة "سهير البابلي

20 مايو 2019 - 03:08 م

نفت نيفين الناقورى نجلة الفنانة سهير البابلى ما تردد من أنباء حول وفاتها لافتة إلى أن والدتها بخير ولا تعانى من أى مشكلة صحية حاليا وتتواجد فى منزلها، مشيرة إلى أنها لم تنتقل إلى المستشفى.

وأوضحت ابنة سيدة المسرح أن الفنانة سهير البابلى عانت منذ أيام من نقص فى الاوكسجين ودخلت على أثره المستشفى وتم احتجازها ليوم واحد وخرجت فى اليوم التالى بعد الاطمئنان على صحتها مؤكدة أنها تحسنت كثيرا وتتبادل النكات والضحك مع الأسرة والأحفاد.

وأكدت نيفين الناقورى أن والدتها الفنانة الكبيرة تحب أن يراها الجمهور فى أحسن صورة كما تعود.