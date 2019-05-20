  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:27 م
بحث متقدم
صلاح والفتاة

من هي الفتاة الحسناء التي ظهرت مع "صلاح"؟

الخادمة

الكويت تفجر مفاجأة والفلبين تُكذب وترفع دعوى جنائية

السفارة المصرية بالكويت

القنصلية المصرية في الكويت تواجه أزمة جديدة بعد رفض طلبها

تقرير بحثى يكشف المخاطر التى تواجه دول الخليج

مفاجأة.. دولة خليجية تعلن استعدادها للتوسط بين أمريكا وإيران

قمتي مكة

الملك سلمان يخص 25 قاضيًا بأمر ملكي جديد

ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ غدا.. تصل 44 درجة

كلوب ومحمد صلاح

"صلاح" يزين تشكيل ليفربول في مدريد

حريق الكنيسة

حريق 15 عشة بالدقي والحماية المدنية تسيطر على الموقف

وزير الكهرباء

الكهرباء تعلن زيادة الأسعار في هذا الموعد

رأيت أنى ميت وفى الكفن.. أفتونى فى رؤياي؟

أرملة: والدة زوجي تبكي عليّ بشدة

شاهد..

الرئيس يمنح سفير الصين بالقاهرة وسام الجمهورية

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بوتفليقة يسلم بنفسه رسالة استقالته للمجلس الدستوري

#

الرئيس يتسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد بالقاهرة

#

الرئيس السوداني يعزل محافظ البنك المركزي

#

وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة العلمية لتنفيذ توجيهات الرئيس

الرئيس

السيسي

وسام الجمهورية

سفير الصين

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى سفير الصين بالقاهرة، بسبب انتهاء فترة عمله سفيرا للصين بمصر بعد مضي 9 سنوات قضاها في منصبه أسهم خلالها في دفع وتعزيز العلاقات المصرية الصينية.

وقام الرئيس السيسي بمنح السفير الصيني وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده ودوره فى دعم العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب السفير الصينى، عن عميق التقدير وخالص الشكر والاعتزاز للرئيس، معتبراً أن هذا التكريم ليس لشخصه وجهوده فحسب، بل لدولة الصين حكومة وشعباً، وانعكاساً لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، معبراً عن امتنانه وشكره للمسئولين المصريين لما لاقاه من تعاون ودعم، وكذلك تجاه الشعب المصري صاحب الحضارة العريقة.
شاهد..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
» الأمم المتحدة: أكثر من 78 ألف نازح جراء معارك طرابلس
» البورصة تخسر 7.7 مليار جنيه
» السجن لفنان شهير بتهمة الإتجار في المخدرات
» بالفيديو.. نيكول سابا تغازل جمهورها بحركات طفولية
» بالفيديو.. وفاة حكم أثناء مباراة بالدوري البوليفي
» شاهد.. لحظة تفجير برج "مارتن" في بيت لحم
» في سهرة رمضانية.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف وإلهام شاهين
» سعر الريال السعودي أمام الجنيه
» شاهد.. انهيارات أرضية نتيجة الفيضانات في البرازيل
» الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان