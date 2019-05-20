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البورصة تواصل النزيف والخسائر تصل 7.7 مليار جنيه

مال وأعمال

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ارشيفية

محمد الخرو

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم بشكل ملحوظ في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بخسائر في رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7.7 مليارات جنيه.

وأغلق عند مستوى 733.792 مليار جنيه، متأثرًا بضغوط بيعية من المستثمرين المصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX 30 " بنسبة 1.54 %، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13380 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان "EGX 50 EWI " لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 1.71% وسجل 1991 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 " بنسبة 0.32 %، ووصل إلى مستوى 599 نقطة، وانخفض مؤشر "EGX 100 " الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.54% مسجلًا 1519 نقطة.


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