  • الإثنين 20 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:22 م
بحث متقدم
الخادمة

الكويت تفجر مفاجأة والفلبين تُكذب وترفع دعوى جنائية

السفارة المصرية بالكويت

القنصلية المصرية في الكويت تواجه أزمة جديدة بعد رفض طلبها

تقرير بحثى يكشف المخاطر التى تواجه دول الخليج

مفاجأة.. دولة خليجية تعلن استعدادها للتوسط بين أمريكا وإيران

قمتي مكة

الملك سلمان يخص 25 قاضيًا بأمر ملكي جديد

ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ غدا.. تصل 44 درجة

كلوب ومحمد صلاح

"صلاح" يزين تشكيل ليفربول في مدريد

حريق الكنيسة

حريق 15 عشة بالدقي والحماية المدنية تسيطر على الموقف

وزير الكهرباء

الكهرباء تعلن زيادة الأسعار في هذا الموعد

رأيت أنى ميت وفى الكفن.. أفتونى فى رؤياي؟

أرملة: والدة زوجي تبكي عليّ بشدة

بالفيديو : برج ايفل يطفئ انواره حدادا على ضحايا"شارلي ايبدو"

فرنسا تخلي برج إيفل.. تعرف علي السبب

صهر "ترامب" يفجر فضيحة عن صفقة القرن

عرب وعالم

ترامب
ترامب

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أمريكا تعلن عن "صفقة القرن" من عاصمة خليجية

#

مستشار ترامب يفجر مفاجأة جديدة عن "صفقة القرن": تنازلات صعبة

#

رسميًا.. «كوشنر» يكشف موعد إعلان «صفقة القرن»

#

أسرار جديدة عن «صفقة القرن»

فلسطين

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي

يديعوت

نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية" تصريحات صهر الرئيس الأمريكي "جاريد كوشنر" والتي وصفها الخبراء بأنها فضيحة مدوية عن صفقة القرن".

وقال "كوشنر" في تصريحاته: "نتطلع إلى مناقشة مع رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم لبناء توافق في الآراء بشأن أفضل الخطوات التي يمكن للمجتمع الدولي أن يتخذها من أجل مستقبل مزدهر".

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: الورشة ستركز على زيادة الاستثمارات المحتملة التي من شأنها أن تتيح اتفاق سلام في المستقبل.

وقالت الصحيفة إن الورشة ستركز على 4 موضعات رئيسية، وهي البنية التحتية والصناعة والتمكين والاستثمارات في رأس المال، لافتة إلى أن الورشة ستحاول تجاهل العديد من القضايا السياسية التي جعلت السلام في الشرق الأوسط بعيد المنال، مثل وجود دولة فلسطينية على حد تعبير الصحيفة، ووضع القدس، والتدابير الأمنية التي تتخذها إسرائيل، وغيره.

وأشارت الصحيفة إلى إن المجموعة القائمة على رأس الإدارة الأمريكية الحالية يعتبرون أن المال بالنسبة لهم هو كل شيء، وهم يؤمنون بأنهم يمكنهم شراء الفلسطينيين بالشيكات.

وتابعت الصحيفة أن الممول والطرف القوي دائما في أي معادلة، يعتبر أنه يعلم أفضل من الطرف الضعيف، لذلك على الفلسطينيين "المستهلكين" أن يصمتوا ولا يقولوا ماذا يريدون، بينما سيتكفل بذلك الملوك والرؤساء من الدول التي ستشارك في المؤتمر بالبحرين.

وكانت أعلنت أمس الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين ببيان مشترك حول ورشة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" عبرتا فيه عن تطلعهما لورشة العمل المزمع عقدها في البحرين، والتي ستشكل الجزء الأول من الخطة الأمريكية، وأكدتا عمق الشراكة التي تجمعهما وسعيهما المشترك لإنعاش اقتصاد المنطقة ومنح فرصة لشعوب المنطقة، من ضمنهم الفلسطينيين، لعيش حياة أفضل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة: أكثر من 78 ألف نازح جراء معارك طرابلس
» البورصة تخسر 7.7 مليار جنيه
» السجن لفنان شهير بتهمة الإتجار في المخدرات
» بالفيديو.. نيكول سابا تغازل جمهورها بحركات طفولية
» بالفيديو.. وفاة حكم أثناء مباراة بالدوري البوليفي
» شاهد.. لحظة تفجير برج "مارتن" في بيت لحم
» في سهرة رمضانية.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف وإلهام شاهين
» سعر الريال السعودي أمام الجنيه
» شاهد.. انهيارات أرضية نتيجة الفيضانات في البرازيل
» الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا
» دولة إسلامية توقظ الصائمين بـ مقاتلات أف 16

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان