"صلاح" يزين تشكيل ليفربول في مدريد

20 مايو 2019 - 07:48 م

وضع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربو الانجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب محمد صلاح، التشكيل النهائي لقائمة الفريق للمعسكر التدريبي المقرر اقامته في اسبانيا استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل أمام توتنهام الانجليزي.

وضمت قائمة ليفربول كلاً من: أرنولد، أليسون، بروستر، فابينيو، فيرمينو، غوميز، هندرسون، جونز، كيتا، كيليهير، لالانا، لوفرين، ساديو ماني، ماتيب، منيوليه، ميلنر، مورينو، أوريجي، أوكسليد تشامبرلين، روبرتسون، محمد صلاح، شيردان شاكيري، ستوريدج، فيرجيل فان ديك، فينالدوم، وودبرن، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام مطلع يونيو المقبل فى نهائي دورى أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام، في حين حجز توتنهام مقعده في نهائي دوري ابطال اوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندي.