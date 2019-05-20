الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ غدا.. تصل 44 درجة

20 مايو 2019 - 08:05 م

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد من اليوم ارتفاعا فى درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، محذرا من تعرض البلاد بداية من غدا الثلاثاء لموجة حارة على كافة الأنحاء وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة .

وأوضح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع فى درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة مع يوم الأربعاء المقبل 42 درجة وقد تصل مع ذورة الموجة الخميس لـ 44 درجة.

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الارتفاع بدرجات الحرارة خلال هذه الفترة بقيم تصل لـ 6 درجات، مناشدا المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب التعرض للشمس لفترات طويلة، والاكثار من شرب السوائل خلال الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور، وارتداء غطاء الرأس، وتجنب الأطعمة التى تحتوى على أملاح بنسب كبيرة.

