مفاجأة.. دولة خليجية تعلن استعدادها للتوسط بين أمريكا وإيران

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وصل وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، إلى إيران، الإثنين، لمناقشة آخر التطورات الإقليمية، وذلك بعد أن أعلنت السفيرة العُمانية في واشنطن استعداد بلادها للوساطة من أجل حل النزاع بين أمريكا وطهران.

ووصل بن علوي إلى طهران ليلتقي وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، ويناقش معه آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وفقا لما ذكرته والكة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وكانت قد قالت سفيرة السلطنة لدى واشنطن حُنينة المغيري، إن عُمان جاهزة للتوسط بين أمريكا وإيران لحل النزاع بين الدولتين، وأشارت إلى أن مسقط لا تتدخل بالسياسة الخارجية لدول الجوار.

وتطرقت المغيري إلى التوترات التي تصاعدت مؤخرا بين واشنطن وطهران، وأشارت إلى أن بلادها جاهزة للعب دور الوسيط في هذا الصراع.


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