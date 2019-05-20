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وكيل النواب يشيد بمنح السيسي سفير الصين وسام الجمهورية

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

حسن علام- متابعات

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الصين

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وجه السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لمنحه السفير الصين بالقاهرة سونج آيقوه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لجهوده ودوره فى دعم العلاقات المصرية الصينية وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير الصيني بمصر والتى امتدت لقرابة 9 أعوام قضاها فى القاهرة أسهم خلالها فى دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ووجه "الشريف" فى تصريح له التهنئة للسفير الصينى بالقاهرة سونج آيقوه، مؤكدا أنه يستحق هذا التكريم من الرئيس السيسى لدوره الكبير والرائد فى دعم العلاقات بين القاهرة وبكين فى مختلف المجالات>

وأشاد بتصريحات السفير الصينى التى اعرب فيها عن عميق التقدير وخالص الشكر والاعتزاز للرئيس، معتبرًا أن هذا التكريم ليس لشخصه وجهوده فحسب، بل لدولة الصين حكومة وشعبًا، وانعكاسًا لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، معبرًا عن امتنانه وشكره للمسئولين المصريين لما لاقاه من تعاون ودعم، وكذلك تجاه الشعب المصري صاحب الحضارة العريقة.


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