20 مايو 2019 - 09:11 م

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة و4 آخرين على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين المشاركة مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وقال مصدر قضائي، إن القضية لم يتم التصرف فيها بالحفظ أو الإحالة حتى الآن والنيابة تواصل التحقيقات، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.