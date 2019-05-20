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«كلارك» مديرًا فنيًا لمنتخب اسكتلندا

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أعلن الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم، في بيان، اليوم الإثنين، تعيين ستيف كلارك مدربًا جديدًا للمنتخب الأول، بعقد مدته 3 سنوات أي حتى 2022.

وتولى المدرب البالغ عمره 55 عاما، المسئولية خلفا للمدرب أليكس مكليش الذي أقيل من منصبه عقب بداية مخيبة للآمال في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020.

واخُتير كلارك مدرب العام في اسكتلندا هذا الموسم، عقب قيادة فريق كيلمارنوك لاحتلال المركز الثالث في الدوري الممتاز، وهو أعلى ترتيب للفريق في المسابقة منذ عام 1966.

ونقل بيان الاتحاد الأسكتلندي عن كلارك قوله: "إنه شرف كبير أن أكون مدربا للمنتخب الوطني، سأتولى هذه المسئولية بكل فخر والتزام".

وتابع: "أعتقد بشدة أن لدينا مجموعة موهوبة من اللاعبين القادرين على النجاح على المستوى الدولي، أتطلع للعمل معهم ومساعدهم على تحقيق هذه الطموحات".


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