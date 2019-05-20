نائب يشيد بحملات الأحياء لمواجهة المظاهر السلبية بالشوارع

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس، وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الأحياء بمختلف المحافظات، في مواجهة المظاهر السلبية بالشوارع، وإعادة الانضباط بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، والسعي للقضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية وتيسير حركة المرور.





وأضاف متولي، في بيان له، أن تحقيق التواجد الشرطي والأمني والانضباط والنظام بالشارع، يساهم في إعادة الوجه الحضاري لمصر بالتنسيق مع أجهزة الأحياء.



