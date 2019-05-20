  • الثلاثاء 21 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:17 ص
بحث متقدم
الممثل الأمريكي ويل سميث

بطل فيلم "ويل سميث" الجديد: تحيا مصر 3 مرات

الزمالك

خبر "نحس" للزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية

حادث تصادم

حادث مروع لنجم الأهلي .. سيارته تصطدم بمقطورة

طيران الإمارات

الإمارات تكشف حقيقة سقوط طائرة في دبي

فواتير الكهرباء

الكهرباء تكشف تفاصيل الزيادة الجديدة فى الأسعار

الطقس

الأرصاد توضح معلومة صادمة عن طقس الخميس المقبل

نادي الزمالك

رئيس الزمالك يزف بشرى سارة لجماهير الأبيض

سهير البابلي

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ«سهير البابلي»

تعبيرية

يرتكبون الجرائم.. ويلهجون: اللهم إنى صائم

البرلمان

البرلمان يجهز بشرى للأطباء.. بدل العدوى 1000 جنيه

إذا اندلعت الحرب

أمريكا تحدد 35 ألف هدف إيراني سيتم تدميرهم بشكل انتقائي

عرب وعالم

عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

السودان.. "قوى التغيير" تضع رؤيتها للمرحلة الانتقالية

#

35 ألف نازح و200 قتيل جراء معارك طرابلس

#

رسميًا.. الأرجنتين وكولومبيا تنظمان كوبا أمريكا 2020

#

بالفيديو.. مفاجأة سارة عن رواتب معلمي مسابقات العقود المؤقتة

أمريكا

عبدالخالق عبدالله

أهداف عسكرية

قال الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بت زايد، إن أمريكا حددت 35 ألف هدف عسكري إيراني ستقوم بتدميرهم بشكل انتقائي إذا اندلعت الحرب.

وكتب "عبدالله" عبر حسابه على "تويتر" :" في حال اندلاع حرب في المنطقة حددت القوات الامريكية نحو 35 الف هدف عسكري في ايران ستقوم بتدميرها بشكل انتقائي وممنهج من بينها منصات صاروخية وقواعد عسكرية ايرانية تهدد الملاحة في مضيق هرمز قامت ايران ببنائها في جزيرة ابو مرسى الاماراتية التي تحتلها ايران منذ سنة 1971 .

وتشهد منطقة الخليج أزمة كبيرة في ظل تهديد بحرب وشيكة بين واشنطن وإيران.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شابة: تصرفت بـ"قلة أدب" مع خالتي الفنانة الشهيرة لهذا السبب
» مفاجأة.. رئيس الزمالك يدعو "الخطيب" لنهائي الكونفدرالية
» الحقيقة الكاملة وراء شائعة «بشاير البطيخ المسرطنة»
» حفيدة فريد شوقي تكشف حقيقة إلغاء زفافها
» انهيار فنانة شهيرة بسبب مقلب "رامز في الشلال"
» المستشار النمساوي يقيل وزير الداخلية من منصبه
» تعثر المفاوضات مجددا بين "العسكري" السوداني والمعارضة
» الكويت تفجر مفاجأة والفلبين تُكذب وترفع دعوى جنائية
» ترامب يكشف حقيقة التفاوض مع إيران
» مقتل فتاة باشتباك مسلح في ميانمار
» إيران ترفع إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 4 أضعاف

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان