أبطال آسيا.. العين يسقط أمام استقلال طهران

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المصريون

العين

أبطال آسيا

استقلال طهران

سقط فريق العين الإماراتي أمام استقلال طهران إيران، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدورى أبطال آسيا.

تقدم لصالح فريق العين الإماراتى ماركوس بيرج فى الدقيقة 13 ثم تعادل لصالح استقلال طهران محمد دانشكر فى الدقيقة 22، وأضاف الهدف الثانى لصالح الأخير مرتضى تبريزي فى الدقيقة 46.

وبهذه النتيجة احتل فريق العين الإماراتى مؤخرة ترتيب المجموعة الثالثة بدورى أبطال أسيا برصيد نقطتين، فيما يأتى استقلال طهران ثالثاً برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر الترتيب الهلال السعودى برصيد 12 نقطة ثم الدحيل وصيفاً بـ 9 نقاط، ليتأهل الأخير عن المجموعة الثالثة قبل انطلاق الجولة السادسة.


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