20 لاعبًا في قائمة المقاصة لمواجهة إنبي

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انبى

أعلن جمال عمر، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة قائمة فريقه استعدادا لمباراة انبي، المقرر اقامتها فى العاشرة مساء، غدا الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدوري العام.

واللاعبون المختارون هم : محمد كوكو - بلتاجي سمير لحراسة المرمي احمد عبد العزيز مودي - محمد دبش _ طه عادل - احمد محسن - حسني فتحي - عصام صبحي- عاصم سعيد - هاني سعيد - محمد دسوقي- محمد توني - وليد عادل - مصطفى شبيطة - محمد رمضان - شيملس بيكلي - باولن فوافي- ميدو جابر - مروان حمدي - جون أنطوى.

ويغيب عن الفريق احمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي، واسامه جلال للإصابة، بينما يعود للفريق حسني فتحي بعد غياب أكثر من عام للإصابة.

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