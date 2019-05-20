أهلي جدة يخطف تأهلًا قاتلًا من باختاكور الأوزبكى

20 مايو 2019 - 11:29 م

خطف فريق أهلى جدة السعودى فوزًا قاتلًا على حساب باختاكور الأوزبكى، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

انتهى الشوط الأول سلبيا، وفى الدقيقة 69 سجل النجم السورى عمر السومة الهدف الأول، ولكن الضيوف تعادلوا فى وقت صعب فى الدقيقة 88 عبر سريجييف، قبل أن يسجل عبد الرحمن غريب الهدف الثانى فى الدقيقة 92 ويقود فريقه لثمن نهائى البطولة.

يذكر أن النجم المصرى محمد عبد الشافى مستبعد من قائمة الأهلى الآسيوية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أهلى جدة إلى النقطة التاسعة ليضمن التأهل وصيفا بعد السد القطري 10 نقاط، فيما توقف رصيد باختاكور عند 8 نقاط فى المركز الثالث.

وبذلك يضرب أهلى جدة موعدا لمواجهة نارية مع الهلال فى دور الـ16.