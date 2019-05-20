صراع بين مانشستر وآرسنال على ضم «زياش»

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أرسنال

اياكس

زياش

دخل أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، في صراع شرس من أجل ضم النجم المغربي حكيم زياش صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندى، حسبما كشفت تقارير صحفية إنجليزية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن أرسنال بدأ فى مزاحمه مواطنه مانشستر يونايتد على ضم نجم أياكس أمستردام والذى تألق بشكل لافت للنظر هذا الموسم.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا أن زياش طلب من إدارة نادي أياكس الرحيل بشكل رسمي عن صفوف الفريق مفضلا إستكمال مشواره فى أوروبا فى ناد جديد.

ونجح زياش فى تسجيل 21 هدفًا وصنع 24 في 49 مباراة هذا الموسم رفقة أياكس.


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