» مقتل فتاة باشتباك مسلح في ميانمار

21 مايو 2019 - 01:20 ص

أسفرت اشتباكات مسلحة بين عناصر من جيش ميانمار ومنظمة "جيش أراكان" البوذية، الإثنين، عن مقتل فتاة وجرح 3 أطفال آخرين، في إقليم أراكان.



وأوضح مونج مونج سوي، مسؤول أمني في جيش ميانمار للأناضول، أن الاشتباكات التي وقعت بالقرب من قرية "مياوك تونغ" بين جيش ميانمار ومنظمة جيش أراكان البوذية أدت لمقتل فتاة في العاشرة من عمرها وجرح 3 أطفال آخرين.



وأشار مونج سوي، أن عيارا ناريا أصاب رأس الفتاة أدى إلى وفاتها، ولم يتم التعرف على الجهة التي تسببت بمقتلها.



بدوره، قال وين زاو أوو، أحد المتحدثين باسم جيش ميانمار، أن الاشتباكات اندلعت نتيجة قيام مجموعة من منظمة جيش أراكان بنصب كمين لقوات جيش ميانمار.



وفي 13 يناير/ كانون الثاني، أعلن جيش ميانمار أن منظمة جيش أراكان منظمة إرهابية عقب مقتل 13 شرطيا وجرح 9 آخرين.



ومنذ أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.



وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون منهم إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

