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انهيار فنانة شهيرة بسبب مقلب "رامز في الشلال"

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تعرف علي ضحية "رامز في الشلال" الليلة

وقعت الفنانة شيرين رضا ضحية حلقة، الاثنين، من برنامج «رامز في الشلال»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر».
وعند بداية المقلب، سقطت الفنانة شيرين رضا من جسر كانت تصور أعلاه مشاهد لأحد المنتجات «الوهمية»، ثم سقطت في المياه مستنجدة بفريق البرنامج لإنقاذها من الغرق.
وفيما بعد، انهارت شيرين رضا، ولم تستطع مواجهة الأمواج العنيفة ولا الغوريلا، إذ جلست القرفصاء ولم تتحرك، إلى أن أعلن رامز عن هويته، فداعبها قائلًا: «شكلك زي القمر حتى من غير مكياج».
وتدور أحداث البرنامج عادةً وسط الخُضرة في بالي، إحدى مقاطعات إندونيسيا، يظهر الضيف أعلى الكوبري أثناء تصوير الإعلان، فيما يُسرع فريق عمل البرنامج بإنقاذه من الغرق بواسطة الزورق، وخلال ذلك، تبدأ المغامرة، إذ يتفاجأ الضيف بظهور غوريلا مفترسة بين الأدغال والأشجار المُحيطة.

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