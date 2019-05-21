الإمارات تكشف حقيقة سقوط طائرة في دبي

21 مايو 2019 - 04:00 ص

نفت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن سقوط طائرة في دبي.



وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، في بيان، إن الأخبار "التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة أمس الإثنين، في دبي مضللة ولا صحة لها".



وتابع البيان: "نهيب بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد الهيئة أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران".









