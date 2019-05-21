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رسميا .. ريال مدريد يتواصل مع "صلاح"

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قالت "كانال بلوس" الفرنسية إن إدارة ريال مدريد تواصلت بشكل رسمي مع النجم المصري محمد صلاح تمهيدا لضمه.

ولم تشر القناة الفرنسية في تقريرها إلى أي شيء نتج عنه ذلك التواصل بين النادي الإسباني وهداف الدوري الإنجليزي للموسمين الأخيرين.

وقال فيليب كارايون الصحفي بالقناة الفرنسية ردا على سؤال "بعد إدين هازارد، هل يرغب ريال مدريد في ضم جالاكتيكوس - نجم - آخر؟" قائلا: "نحن في مرحلة المفاوضات الأولية بين ريال مدريد ومحمد صلاح".

وأضاف كارايون أن ريال مدريد يرغب في تكوين ثلاثي هجومي قوي رفقة هازارد وجاريث بيل، ولذلك يريد النادي صلاح كـ"هدف أولي".

ويرتبط محمد صلاح بتعاقد مع ليفربول يستمر حتى صيف عام 2023.

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