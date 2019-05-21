  • الثلاثاء 21 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:45 م
بحث متقدم
الملك سلمان

أمر ملكي جديد للعاهل السعودي

ساويرس

سجال بين "حسن" و"ساويرس" بسبب ثروته

الكهرباء

"شاكر": زيادة أسعار الكهرباء 15% يوليو المقبل

ارهابى

92 اتهامًا لمنفذ مجزرة المسجدين

البرادعي

"البرادعي" يوجه رسالة محرجة لـ"العالم العربي"

الملك سلمان ونجله

السعودية تواجه اتهامات قطر بهذا الرد

سيناتور البيضة

ضربة جديدة لسيناتور البيضة

الخطيب

"منصور" يوجه دعوة لـ"الخطيب" في نهائي الكونفدرالية

نجل ترامب

نجل ترمب يهاجم الجزيرة.. تعرف على السبب

انسا\

أسباب صادمة عن انتحار السيدات في رمضان بمعتقلات الحوثي

مفاجآت صادمة في وفاة طفل أنجبه أب من ابنته سفاحا بالبساتين

قضايا وحوادث

العثور على جثة رضيع أمام مركز شرطة سمسطا
العثور على جثة رضيع أمام مركز شرطة سمسطا

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بالصور.. ثلاثة مشاهد تنبأت بحريق كاتدرائية نوتردام

#

استخراج 20 جنيهًا معدنيًا من معدة طفل

#

وفاة ثاني طفل غواتيمالي مهاجر أثناء احتجازه بأمريكا

#

شاهد .. حفل زفاف يجمع أب وابنته بالصين

زنا المحارم

كشفت تحقيقات النيابة العديد من المفاجآت الصادمة في قضية وفاة طفل أنجبه نجار مسلح من ابنته بعد علاقة غير شرعية جمعتهما بالبساتين.

تبين من التحقيقات أن الأب أقام علاقة غير شرعية مع ابنته منذ ما يقرب من عامين، بعدما أقامت بالشقة معه بعد انفصاله عن والدتها، حيث أصر على أن تمكث معه الفتاة بالمنزل مقابل أن تأخذ طليقته الولدين للإقامة معه.

وكشفت التحريات التي أجريت بمعرفة المقدم على فيصل، رئيس مباحث البساتين، أن الأب علل تمسكه بإقامة ابنته معه بداعي أنه يحتاج إلى من يتولى أموره ورعايته بعدما انفصل عن زوجته.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد معاشرة الأب "خالد. ع" 46 سنة، نجار مسلح، لابنته، 18 سنة، تعرضت الفتاة لوعكة صحية فلمحت لوالدها أن تكون تلك هي علامات الحمل، إلا أنه لم يكترث، إلى أن وضعت الابنة طفلها منذ 4 شهور، وأصر الأب أن يظل سر الطفل مكتومًا حتى لا يفتضح أمره أمام الجيران.

ولفتت التحريات إلى أن الطفل تعرض لأزمة صحية شديدة، لفظ على إثره أنفاسه الأخيرة، ما أوقع الأب في أزمة، حيث إنه لم يستخرج له شهادة ميلاد، ودفنه يستوجب الحصول على تصريح من الجهات المعنية، وعندما حاول استخراجه بعدة طرق ملتوية فشل.

حمل نجار المسلح جثة الطفل مغطاة، وذهب بها إلى قسم شرطة البساتين، وعندما قابل أحد ضباط المباحث قال: "عايز أدفن جثة الواد ده"، وبعد سؤاله عن هوية الأم حاول الأب التحايل على رجال المباحث، فأشار إلى أن الطفل أنجب نتيجة علاقة غير شرعية "عابرة" مع سيدة لم يعرف بياناتها أو مسكنها "كانت علاقة طياري.. وجت رمت لي الواد بعد وفاته ومشيت"، حسب التحريات.

بتضييق الخناق على الأب؛ أقرّ أن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية أقامها مع ابنته ،وبالفحص تبينت صحة أقوال المتهم، وتم توجيه مأمورية بقيادة الرائد أحمد مصلح، ورامي الجمل معاوني المباحث، وضبطت الفتاة.

وأكدت الفتاة حديث والدها، بأنه كان يجبرها على إقامة علاقة غير شرعية معه على مدار عامين، مستغلا في ذلك انفصال والدته عنه وإقامته بمفردها معه طيلة هذه الفترة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحالته إلى النيابة التي أمرت بحبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول فيديو شديد الوضوح للكرة الأرضية
» تفوق الخيال.. هذا ما يحدث فى دار مسنين بهذه الدولة
» "الرقابة المالية" تصدر قرارين تعرف عليهما
» صادم.. كاميرات المنزل تكشف سارق نقودها على مدار عامين
» نهار "المعز" فى "رمضان".. الأكثر روحانية
» تشريح جثة طبيب عربى قتل داخل شقته فى فيصل
» بالصورة.. محمد عواد "يسخر" من المنتخب بعد عدم انضمامه
» تفاصيل رؤيا عجيبة لعمة الرسول عن غزوة بدر
» "حماس" توجه رسالة لـ"البحرين": لا تدنسي أرضك
» رسميًا.. المنتخب يضم وليد سليمان و"السعيد"
» الجامعة العربية: هجمات الحوثيين تهديد خطير للأماكن المقدسة

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان