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هجوم جوى جديد على السعودية

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طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار

متابعات - أمينة عبد العال

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تعرضت مدينة النجران السعودية لاستهداف إحدى منشأتها الحيوية من خلال هجوم جوي جديد بطائرة دون طيار تحمل متفجرات.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات".

وأوضح العقيد المالكي أن "الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات".

وحذر المتحدث الرسمي باسم التحالف "الميليشيا الحوثية من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية وكذلك المدنيين وسيكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كل الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم جوي بطائرات مسيرة، استهدف مطار نجران جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين: "نفذ سلاح الجو المسير التابع للجماعة هجوماً بطائرة "قاصف 2كا" على مطار نجران جنوب غربي السعودية"، ونقلت القناة عن مصدر في سلاح الجو المسير، أن "العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران، وأسفرت عن نشوب حريق في المكان".

ويأتي الهجوم غداة إعلان قوات التحالف العربي، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمكة المكرمة غرب السعودية، في حين نفت جماعة أنصار الله صلتها بالعملية.


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