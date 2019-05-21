مفاجأة تسعد ملايين المصريين في هذا التوقيت

21 مايو 2019 - 09:36 ص

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن أسعار السلع الإستراتيجية ثابتة منذ شهر سبتمبر الماضي، وأن هناك إنجازا كبيرا وهو أن قوة العملة المصرية تتحسن.



وأضاف "بدرة" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، بأن حركة الأسعار لم تتغير رغم أننا في موسم شهر رمضان، ودائمًا ما كانت الأسعار تشهد ارتفاع تدريجي.



أكد الخبير الاقتصادي، أن مردود تحسن العملة على الناس سوف يتحسن فيما بعد، مشيرًا إلى أنه يتوقع انخفاض في الأسعار في شهر يوليو أو أغسطس، عندما يلمس المواطن انخفاض سعر العملة، كما حدث في بعض السلع مثل السيارات.

