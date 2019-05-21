  • الثلاثاء 21 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:44 م
بحث متقدم
الملك سلمان

أمر ملكي جديد للعاهل السعودي

ساويرس

سجال بين "حسن" و"ساويرس" بسبب ثروته

الكهرباء

"شاكر": زيادة أسعار الكهرباء 15% يوليو المقبل

ارهابى

92 اتهامًا لمنفذ مجزرة المسجدين

البرادعي

"البرادعي" يوجه رسالة محرجة لـ"العالم العربي"

الملك سلمان ونجله

السعودية تواجه اتهامات قطر بهذا الرد

سيناتور البيضة

ضربة جديدة لسيناتور البيضة

الخطيب

"منصور" يوجه دعوة لـ"الخطيب" في نهائي الكونفدرالية

نجل ترامب

نجل ترمب يهاجم الجزيرة.. تعرف على السبب

انسا\

أسباب صادمة عن انتحار السيدات في رمضان بمعتقلات الحوثي

إعلامية كويتية عن انهيار الدراما: رجعت لأفلام إسماعيل يس

الصفحة الأخيرة

فجر السعيد
فجر السعيد

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

28 قتيلا حصيلة الانهيارات الأرضية في كولومبيا

#

ما لا تعرفه عن إسماعيل محمود .. والده شيخ .. وهاجم "التوريث" الفني

#

وفاة مخرج شهير عن 94 عامًا

رمضان

الدراما

فجر السعيد

اسماعيل ياسين

مع انطلاق الماراثون الدرامي في شهر رمضان المبارك، وتنافس المسلسلات العربية والخليجية، قالت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، إنها "تشاهد أفلام إسماعيل ياسين في رمضان بسبب تراجع المستوى الفني للدراما العربية".

وكتبت "السعيد" في تغريدة لها على حسابها الرسمي، على "تويتر": "تصدقون من الـ  غثاء أراه بالتلفريون بما يسمى دراما عربية وخليجية.. بديت اشغل أفلام إسماعيل يس.. أنقذوا الدراما من الانهيار" .

وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مع التغريدة، حيث علقت حنان الكاظمي: "للأسف أستاذة فجر، السالفة صارت "حارة كل من إيدو إلو" الدراما تحتاج غربلة و الموضوع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار".

وكتب أخر: "أصبت وآلله يا أستاذه فجر.اعتقد أن قناة ماسبيرو زمان تحقق أعلى نسبة مشاهدة فى رمضان بسبب عزوف الجماهير عن متابعة الدراما لهبوط مستوى القصة والألفاظ وكثرة مشاهد العنف و وغيرها من أسباب" .

في حين، قال حساب يدعي "شريف": "والله صدقتي استاذه فجر، إسفاف وليس دراما ما نشاهده".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول فيديو شديد الوضوح للكرة الأرضية
» تفوق الخيال.. هذا ما يحدث فى دار مسنين بهذه الدولة
» "الرقابة المالية" تصدر قرارين تعرف عليهما
» صادم.. كاميرات المنزل تكشف سارق نقودها على مدار عامين
» نهار "المعز" فى "رمضان".. الأكثر روحانية
» تشريح جثة طبيب عربى قتل داخل شقته فى فيصل
» بالصورة.. محمد عواد "يسخر" من المنتخب بعد عدم انضمامه
» تفاصيل رؤيا عجيبة لعمة الرسول عن غزوة بدر
» "حماس" توجه رسالة لـ"البحرين": لا تدنسي أرضك
» رسميًا.. المنتخب يضم وليد سليمان و"السعيد"
» الجامعة العربية: هجمات الحوثيين تهديد خطير للأماكن المقدسة

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان