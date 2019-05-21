إعلامية كويتية عن انهيار الدراما: رجعت لأفلام إسماعيل يس

مع انطلاق الماراثون الدرامي في شهر رمضان المبارك، وتنافس المسلسلات العربية والخليجية، قالت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، إنها "تشاهد أفلام إسماعيل ياسين في رمضان بسبب تراجع المستوى الفني للدراما العربية".

وكتبت "السعيد" في تغريدة لها على حسابها الرسمي، على "تويتر": "تصدقون من الـ غثاء أراه بالتلفريون بما يسمى دراما عربية وخليجية.. بديت اشغل أفلام إسماعيل يس.. أنقذوا الدراما من الانهيار" .

وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مع التغريدة، حيث علقت حنان الكاظمي: "للأسف أستاذة فجر، السالفة صارت "حارة كل من إيدو إلو" الدراما تحتاج غربلة و الموضوع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار".

وكتب أخر: "أصبت وآلله يا أستاذه فجر.اعتقد أن قناة ماسبيرو زمان تحقق أعلى نسبة مشاهدة فى رمضان بسبب عزوف الجماهير عن متابعة الدراما لهبوط مستوى القصة والألفاظ وكثرة مشاهد العنف و وغيرها من أسباب" .

في حين، قال حساب يدعي "شريف": "والله صدقتي استاذه فجر، إسفاف وليس دراما ما نشاهده".



