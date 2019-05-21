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"رسلان" عن رفع تذاكر القطارات: "كل عيد بيقولوا كدا"

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المهندس أشرف رسلان
المهندس أشرف رسلان

إيمان هاني

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أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الحديث على رفع أسعار تذاكر القطارات في عيد الفطر مجرد شائعة، تتزامن دائمًا مع قرب الأعياد، معقبا: "كل عيد بيحصل كدا وتتردد هذه الشائعة".

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هذه الشائعة تم نفيها على لسان مجلس الوزراء، مؤكدًا أن أسعار تذاكر القطارات في عيد الفطر عادية، ولا يوجد فيها أي زيادة.

وأوضح أن حجز التذاكر يبدأ قبل السفر بـ15 يومًا، والكثير من المواطنين قاموا بحجز تذاكرهم لعيد الفطر، ولا توجد أي مشاكل.


 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=ptx4nwUspaQ

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