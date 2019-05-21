انتحار قهوجى فى الفيوم بطريقة مروعة

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أقدم قهوجي على الانتحار داخل غرفة شقة تحت الإنشاء لمروره بضائقة نفسية بسبب خلافات أسرية مع والده وشقيقه بقرية الكعابى، بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم.

وردت معلومات للواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول "ع.م.م" 27 سنة- قهوجى، من قرية الكعابى القديمة، "جثة هامدة"، إثر شنق نفسه بحبل حول الرقبة.

وأكد والدته ووالده وشقيقه، إقدام المتوفى على الانتحار بشنق نفسه بالمنزل داخل شقته بالطابق الثالث "تحت الإنشاء"، أنه لف حبل حول رقبته وربطه بحلق باب إحدى الغرف لمروره بضائقة نفسية نتيجة وجود خلافات أسرية بينه وبين والده وشقيقه، إثر الضغط عليه وتحميله أعباء العمل بالمقهى الخاص بهم، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته أو الاشتباه فى حدوث الواقعة جنائيا.

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