روسيا تكشف عن توجه جديد لـ"داعش"

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متابعات - أمينة عبد العال

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أعلن الأمن الروسي عن تحركات جديدة للتنظيم الإرهابي "داعش"، في المناطق الشمالية بالقرب من حدود بلدان الدول المستقلة.

وأكد مدير جهاز الأمن الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرابة 5 آلاف مسلح من فرع "ولاية خراسان" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي يتمركزون في المناطق الشمالية من أفغانستان.

وقال بورتنيكوف: "يثير قلقنا انتقال المجموعات الإرهابية إلى المناطق الشمالية من أفغانستان المحاذية لبلدان رابطة الدول المستقلة. ففي تلك المناطق يتمركز 5 آلاف مسلح من "ولاية خراسان" فرع "داعش".

وأضاف: "حصلنا على معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية، حيث يملك المجرمون مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، كما تستخدم الطائرات المسيرة كوسيلة للنقل".


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