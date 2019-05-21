روسيا تكشف عن توجه جديد لـ"داعش"

متابعات - أمينة عبد العال
أعلن الأمن الروسي عن تحركات جديدة للتنظيم الإرهابي "داعش"، في المناطق الشمالية بالقرب من حدود بلدان الدول المستقلة.
وأكد مدير جهاز الأمن الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرابة 5 آلاف مسلح من فرع "ولاية خراسان" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي يتمركزون في المناطق الشمالية من أفغانستان.
وقال بورتنيكوف: "يثير قلقنا انتقال المجموعات الإرهابية إلى المناطق الشمالية من أفغانستان المحاذية لبلدان رابطة الدول المستقلة. ففي تلك المناطق يتمركز 5 آلاف مسلح من "ولاية خراسان" فرع "داعش".
وأضاف: "حصلنا على معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية، حيث يملك المجرمون مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية، كما تستخدم الطائرات المسيرة كوسيلة للنقل".
عصر03:36 م
فجر
03:24
شروق
05:01
ظهر
11:56
عصر
15:36
مغرب
18:52
عشاء
20:22