الجار الله: نرحب بجيوش أمريكا

21 مايو 2019 - 09:57 ص

أعرب الإعلامي والكاتب الكويتي أحمد الجار الله عن ترحيبه بالقوات الأمريكية حال تصديها للعبث الإيراني.

وأضاف الجار الله على حسابه في تويتر: "إيران سيتم إعادتها إلى حجمها هذه الجيوش التي وصلت إلي هنا جيوش مرحب بها من جميع دول الإقليم وذاك للإنهاء العبث الإيراني بدول الإقليم ودول الخليج.

وأوضح أن إيران إما أمامها أن تكف عن العبث في منطقه تزود العالم كله بالطاقة شريان الحياة أو سيتم تدميرها بصراحة جيوش أمريكا مرحب بها ومثمن وجودها".

يأتي هذا بالتزامن مع ما يقوم به الحوثيون المدعومين من إيران بالعبث بالمنطقة خاصة السعودية.

وتعرضت السعودية اليوم لهجوم جديد بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات".

وأوضح العقيد المالكي أن "الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات".