الكهرباء تعلن اليوم أسعار فواتيرها الجديدة

21 مايو 2019 - 10:01 ص

تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم، الثلاثاء، أسعار الكهرباء الجديدة، وشرائح الكهرباء 2019 والمقرر تطبيقها في يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بمقر الوزارة اليوم، الثلاثاء، لإعلان أسعار الكهرباء 2019، والزيادة الجديدة لـ شرائح الكهرباء 2019.

وكانت الكهرباء أعلنت عن خطتها في 2014 تضمنت رفع الدعم تدريجيًا عن شرائح الاستهلاك وكان من المقرر الانتهاء منه نهاية العام الجاري لكن تم مده حتى 2020.

وخفضت المالية في موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، دعم شرائح الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه.