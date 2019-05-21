بالفيديو.. نصائح لمرضى السكر في رمضان

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متابعات - أمينة عبد العال

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مضري السكر

يعاني مرضي السكر من بعض الأعراض أثناء صيامهم في رمضان، نتيجة لبعض التغيرات في العادات الغذائية والصحية.

وتشمل هذه التغييرات ساعات النوم ونوع الحركة والنشاط البدني الذي نقوم به والطعام والشراب ومواعيدهما، وهي أمور قد تحتاج مراعاة لدى مرضى السكري للحفاظ على صحة سليمة طوال الشهر.

وفيما يلي 5 نصائح لمرضى السكري خلال شهر رمضان المبارك:

وتعتبر أهم نصيحة هي قياس مستوي السكر باستمرار طوال اليوم، ومتابعة الطبيب والإكثار من شرب المياه.


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