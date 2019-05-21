نقل 10 آلاف معتمر فلسطينى من القاهرة لجدة

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متابعات حنان حمدتو

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معتمرون من غزة بمطار القاهرة لأول مرة منذ 4 سنوات

عمرة

ماطر القاهرة

أعلنت إدارة مطار القاهرة، أنه تم تفويج 10 آلاف و520 معتمرا فلسطينيا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة ضمن خطها الجوي لنقل المعتمرين الفلسطينيين.

ونظمت شركة مصر للطيران، أمس الإثنين، 4 رحلات طيران خاصة إلى المملكة العربية السعودية، لنقل 920 معتمرا فلسطينيًا لأداء مناسك العمرة، وذلك طبقا لاتفاق وقعته الشركة مع الجانب الفلسطيني لنقل المعتمرين لأداء مناسك العمرة.

جدير بالذكر أن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطيني تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين، وذلك بعد توقف أكثر من 6 سنوات، حيث حرصت مصر للطيران على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى.


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