العالم يودع الكيلو جرام.. تعرف على الحجم الجديد

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متابعات-علا خطاب

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تزامنًا مع "يوم القياس العالمي"، الذي يحتفي بوحدات القياس المستخدمة حول العالم، سيضطر قطاع كبير من العلماء والصناعيين والمتعاملين إلي استخدام  مقاييس متناهية الصغير بدلا من القياس الشهير الكيلوجرام، فمنذ اليوم لم يعد هناك أي وجود لمسمى الكيلوجرام.

ودخل التعريف الجديد حيز التنفيذ، بعدما تم التصويت على التعديل بالإجماع في المؤتمر العام للأوزان والمقاييس، الذي انعقد نهاية العام الماضي بفيرساي غربي باريس، ودخل المفهوم الجديد للكيلوجرام حيز التنفيذ، أمس الاثنين.

ولاحظ العلماء أن حجم النموذج المعياري الدولي اختلف بشكل بسيط بالمقارنة مع النسخ المرجعية التي أجريت عنه في تلك الفترة، وانتشرت في عدة بلدان.

وكان التعريف السائد للكيلوجرام يقوم على الموازاة بين وحدة القياس هذه وحجم كتلة أسطوانية من البلاتين بنسبة 90 %، والإيريديوم بنسبة 10 %، محفوظة منذ عام 1889 في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في سيفر بالقرب من باريس، وفق ما ذكرت صحيفة «صن» البريطانية.

ولا يؤثر التغيير البسيط على حياتنا اليومية العادية، إلا أنه مهم بالنسبة للعلماء والصناعيين والقطاعات التي تتعامل مع مقاييس متناهية الصغر، لاسيما مع التطور الهائل في التكنولوجيا الكمية.

واتفق العلماء على أن المقياس الجديد سيعتمد على «ثابت بلانك»، وهو ما يمثل نسبة الطاقة إلى تردد الفوتون، ويستخدم لوصف أصغر مقدار للطاقة، ليلعب بذلك دورًا رئيسًا في ميكانيكا الكم.


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